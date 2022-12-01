В Яшкульском районе по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении руководителя медучреждения

Прокуратура Яшкульского района провела проверку исполнения трудового законодательства.



Установлено, что в период с марта по май 2022 года руководитель БУ РК «Яшкульская районная больница», используя служебное положение, вопреки нормам трудового законодательства незаконно получал надбавку и доплату за увеличение объема работы. В результате его неправомерных действий учреждению причинен имущественный ущерб на сумму свыше 90 тыс. рублей.



Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, по результатам их рассмотрения в отношении главного врача больницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения).



Прокуратурой района ход расследования уголовного дела поставлен на контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры.