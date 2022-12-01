Калмыцкий спортсмен завоевал золото одолев победителя первенства Европы по боксу

В столице Адыгеи г.Майкоп проходит первенство ЮФО по боксу среди юношей 13-14 лет и юниоров 19-22 года. Калмыкию представляют воспитанники Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по боксу им. Балзанова Ц. С.



Эльдар Хараев завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг, в финале одолев победителя первенства Европы по боксу Бориса Карибяна из Краснодарского края. Также Эльдар получил путёвку на первенство страны, которое пройдет в городе Серпухов Московской области, и приз в номинации «За волю к победе».



Добавим, Темир Черняев в весовой категории до 52 кг завоевал «серебро», уступив в финале Андрею Ткаченко из Краснодарского края. Даниил Скворцов принес «бронзу» в копилку сборной.



Фото: https://t.me/school_boxing08