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17 мая, 08:21
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Открытие выставки графических этюдов Народного художника РСФСР Гарри Рокчинского - «Казахстанский период»

Открытие выставки графических этюдов Народного художника РСФСР Гарри Рокчинского - «Казахстанский период»

Сегодня в детской художественной школе состоится открытие выставки графических этюдов Народного художника РСФСР Гарри Рокчинского - «Казахстанский период»

Будет презентовано 39 ранних рисунков, наброски с натуры, студенческие аудиторные зарисовки акварелью и маслом, выполненные им в годы учебы в Алма-Атинском художественном училище им. Гоголя. Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения Гарри Рокчинского. Об этом сообщается в соцсетях детской художественной школы его имени.

Напомним, работы Гарри Рокчинского известны и далеко за пределами республики. Среди них: «Мать — земля родная», «Бабушка и внук», «Журавлиная песня», «Джангарчи Элян Овла».

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