Сегодня в детской художественной школе состоится открытие выставки графических этюдов Народного художника РСФСР Гарри Рокчинского - «Казахстанский период»



Будет презентовано 39 ранних рисунков, наброски с натуры, студенческие аудиторные зарисовки акварелью и маслом, выполненные им в годы учебы в Алма-Атинском художественном училище им. Гоголя. Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения Гарри Рокчинского. Об этом сообщается в соцсетях детской художественной школы его имени.



Напомним, работы Гарри Рокчинского известны и далеко за пределами республики. Среди них: «Мать — земля родная», «Бабушка и внук», «Журавлиная песня», «Джангарчи Элян Овла».