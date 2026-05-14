  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 мая, 10:42
НовостиСобытие

В степной столице провели квест «Тропами Войны: Элиста».

В степной столице провели квест «Тропами Войны: Элиста».

В проекте, направленном на сохранение исторической памяти участников войны — жителей степного региона, приняли участие студенты. Ребята, облачённые в советскую военную форму, прошли маршрут, состоящий из 15 станций, где каждое задание представляло собой не только проверку знаний, но и полноценный мастер-класс по отработке конкретных практических навыков. Так, на одной из них проводят краткий интенсив по обращению с макетами оружия времён Великой Отечественной, после чего участники применяют эти навыки на занятиях по тактике. А на станции по основам топографии и ориентирования сразу переходят к практическому заданию.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия