  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 мая, 14:01
НовостиСобытие

Единые учебники по русскому и литературе для старшеклассников введут с сентября 2027 года

Об этом сообщили в Минпросвещения. Учебники для 10–11 классов уже готовы и проходят экспертизу в Российской академии наук. Внедрять их начнут с 1 сентября 2027 года. Работу ведут при участии президентского совета по поддержке русского языка.

В регионы уже отправили методички со списками литературы: обязательные произведения для всех уровней, рекомендованные для внеклассного чтения и отдельный перечень современных патриотических книг.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия