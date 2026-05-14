Пешеходный переход — зона повышенного риска

В Элисте и населённых пунктах Калмыкии фиксируются случаи, когда водители не снижают скорость заранее, а пешеходы выходят на дорогу без оценки обстановки.

ГАИ Калмыкии напоминает: «зебра» не снимает взаимную ответственность. Водитель обязан снижать скорость у школ, остановок и дворов, пешеход — убедиться в безопасности перехода.

В тёмное время суток, при дожде и пыли тормозной путь увеличивается, видимость падает. Телефон, наушники и капюшон снижают внимание.

Даже при приоритете ошибка на переходе может стать необратимой.

Безопасность определяется дисциплиной, а не разметкой.

Госавтоинспекция Калмыкии призывает строго соблюдать Правила дорожного движения и проявлять взаимное уважение на дороге.

