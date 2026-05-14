В год 90-летия Калмыцкого национального театра и 115-летия известного писателя и первого калмыцкого драматурга Баатра Басангова Радио России Калмыкия представляет обновленную версию спектакля «Гимн Матери». Постановка была осуществлена на сцене Калмыцкого драмтеатра еще в первые годы Великой Отечественной войны. Извечная любовь к матери была и остается чувством священным. Баатр Басангов подходит к этой теме с позиции сына своего народа, своего времени, ведущего бой не ради славы, а ради жизни на земле. В центре пьесы — мать пятерых детей Сян-Белг, образ которой впервые на сцене воплотила незабвенная Улан Лиджиева.

