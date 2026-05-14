  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 мая, 10:45
НовостиСобытие

Радио России Калмыкия представляет обновленную версию спектакля «Гимн Матери».

Радио России Калмыкия представляет обновленную версию спектакля «Гимн Матери».

В год 90-летия Калмыцкого национального театра и 115-летия известного писателя и первого калмыцкого драматурга Баатра Басангова Радио России Калмыкия представляет обновленную версию спектакля «Гимн Матери». Постановка была осуществлена на сцене Калмыцкого драмтеатра еще в первые годы Великой Отечественной войны. Извечная любовь к матери была и остается чувством священным. Баатр Басангов подходит к этой теме с позиции сына своего народа, своего времени, ведущего бой не ради славы, а ради жизни на земле. В центре пьесы — мать пятерых детей Сян-Белг, образ которой впервые на сцене воплотила незабвенная Улан Лиджиева.

Обновленную версию спектакля «Гимн Матери» слушайте в эфире Радио России Калмыкия 16 и 17 мая в 11:10 на частоте 102,7 FM.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия