14 мая, 14:08
НовостиСобытие

На заповедных Черных землях «оживили» старый канал.

В охранной зоне завершили расчистку русла. До наступления летней жары вода может полностью заполнить все участки канала. Научные сотрудники заповедника надеются, что сайгаки смогут утолять жажду и охлаждаться на всем протяжении водоема. Уже сейчас к нему приходит домашний скот жителей и фермеров поселка Тавн-Гашун. Этот факт подтверждает, что реализация проекта важна для комплексного решения не только природоохранных, но и социально-экономических задач региона, считают сотрудники охраняемой территории.

