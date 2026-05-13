Рифат Сабитов: Искусственный интеллект никогда не заменит живого человека

Заместитель Генерального директора – руководитель Регионального департамента ВГТРК, Председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Заслуженный журналист Российской Федерации Рифат Сабитов принял участие в медиасессии «Код Наследия: Цифровая эволюция смыслов», который прошел на полях XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

Участники сессии — руководители СМИ, журналисты из 29 стран обсуждали, как меняется медиасфера, какие форматы взаимодействия сегодня востребованы на международном уровне. Рифат Сабитов в своем выступлении отметил, что важно применять искусственный интеллект в журналистике как помощника: создавать файлы, редактировать тексты. Но смыслы все-таки может и должен создавать, сохранять и развивать только человек.

«Никто никогда человека заменить не сможет, потому что искусственный интеллект- это машина, а машина не обладает эмоциями, не вызывает ни симпатии, ни эмпатии. Она не может сострадать, она не может радоваться. Человек, который работает сегодня в журналистике, должен понимать всю степень ответственности за то, что он производит и распространяет для широкой аудитории»- считает Рифат Сабитов.

Использовать возможности современных достижений на благо сохранения нашего культурного и духовного наследия- одна из важнейших задач, которые стоят сейчас перед медиасообществом. Рифат Сабитов напомнил, что в 2022 году Президент России Владимир Путин издал Указ о сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«И следует активно противостоять всем навязываемым нам с запада лже-ценностям, сохранять свои традиционные духовно-нравственные ценности, не позволять переписывать историю, сохранять это все для будущего» — подчеркнул Рифат Сабитов.

По итогу сессии была принята резолюция, в которой нашли отражение лучшие предложения по информационному взаимодействию, развитию сотрудничества, которые позволят медиасообществу пройти через период цифровой трансформации.

