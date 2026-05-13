День фрилансера в России в 2026 году отмечается 14 мая

Это неофициальный профессиональный праздник, который объединяет тех, кто работает самостоятельно, не будучи привязанным к одному работодателю. Дата выбрана в связи с тем, что 14 мая 2005 года была основана одна из первых российских бирж фриланса — Free-lance ru (сейчас — FL ru). На этой площадке фрилансеры предлагали услуги, а заказчики могли находить исполнителей для задач и проектов. Постепенно именно 14 мая стали неформально считать Днём фрилансера в России.