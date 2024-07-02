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4 июля, 10:29
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В преддверии Дня рождения Его Святейшества Далай-ламы XIV, на территории Городовиковского Хурула проведен общественный субботник

В преддверии Дня рождения Его Святейшества Далай-ламы XIV, на территории Городовиковского Хурула проведен общественный субботник

Усилиями неравнодушных жителей района, добровольцев скошена трава и облагорожены клумбы, очищен огород от сорной растительности. Участники субботника с особой заботой и теплотой отнеслись к благому общему делу, внесли свою посильную лепту в создание уюта и чистоты на территории монастыря.

Сообщили в пресс-службе Городовиковского РМО.

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