4 января, 20:13
 1 °C
92,09
78,23
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 января, 17:02
НовостиСобытие

В первый день нового 2026 года службы скорой помощи обработали 140 вызовов.

В первый день нового 2026 года службы скорой помощи обработали 140 вызовов.

Наиболее часто жители жаловались на проблемы с сердцем и сосудами, респираторные заболевания, а также травмы, полученные на улице.

Несмотря на действующий запрет на использование петард и салютов в нашем регионе, двое детей получили травмы рук из-за неправильного обращения с пиротехникой. Сейчас их состояние стабильное, дети получают лечение в условиях стационара детской больницы.

Со 2 января в РДМЦ имени Манджиевой В.Д. начали принимать педиатры. За первый день работы зарегистрировано 119 обращений, из которых 76 связаны с острыми респираторными вирусными инфекциями. Фильтр-бокс детской поликлиники будет работать 6, 8 и 10 января с 8 утра до 14 часов дня.

Фото: Минздрав Калмыкии

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия