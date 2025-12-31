В Калмыкии задержан «новогодний взломщик».

В посёлке Цаган-Аман сотрудники полиции раскрыли кражу из сетевого магазина, совершённую в новогоднюю ночь. Рано утром 1 января неустановленный злоумышленник, взломав запасной выход, проник в торговый зал и похитил товарно-материальные ценности на сумму свыше 12 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейским удалось быстро установить и задержать подозреваемого. Им оказался 50-летний житель Астрахани, находившийся в посёлке в гостях у знакомых. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, следователем возбуждено уголовное дело.