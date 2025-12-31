4 января, 20:13
4 января, 16:49
НовостиСобытие

Калмыкия получит дополнительную поддержку на создание комфортной городской среды

Калмыкия получит дополнительную поддержку на создание комфортной городской среды

В рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" правительство Российской Федерации приняло решение о выделении дополнительных средств на благоустройство общественных территорий в трех регионах страны. Калмыкия, Мордовия и Кировская область получат более 300 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В Элисте дополнительные средства пойдут на благоустройство парковой зоны на улице Ленина от улицы А. С. Пушкина до улицы Пюрбеева

