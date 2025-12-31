В Калмыкии прошли яркие новогодние праздники.

В посёлке Чилгир для всех возрастов организовали театрализованный утренник «Время чудес!» и вечернюю программу с конкурсами, песнями и лотереей. Дети участвовали в хороводах, читали стихи и получали подарки.

В Тавн Гашуне состоялась программа «Славный праздник у ворот» с конкурсами, играми и беспроигрышной лотереей. Глава администрации поздравила жителей. Особую благодарность выразили местным фермерам, оказавшим помощь в организации праздника. Детям вручили сладкие подарки.

В детском саду «Иньгллт» посёлка Утта прошёл утренник с участием Деда Мороза, Снегурочки и озорной Кикиморы. Дети пели, танцевали и получали подарки из большого мешка.

В Хар Толге утренник «Время чудес» продолжился вечерним балом-маскарадом для взрослых с играми, аукционом и лотереей. Сладкие подарки для детей подготовили администрация поселения и местные активисты.

В Привольном жители участвовали в конкурсах и играх, а после боя курантов собрались на бал-маскарад у ёлки. Яркие костюмы были отмечены специальными призами.

В Хулхуте праздник собрал море эмоций: угадывание мелодий, танцевальные баттлы, весёлые эстафеты и лотерея, организованная при поддержке администрации и фермеров.

Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!