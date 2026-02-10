️В отношении 40-летнего жителя Элисты возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
В ходе обыска в его доме полиция обнаружила вещество растительного происхождения и предметы для изготовления наркотических средств.
Мужчина пояснил, что это самодельное наркотическое средство «химка», изготовленное им из листьев конопли для личного употребления. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество содержит масло каннабиса и табак.
По факту обнаруженного возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения.
Фото: МВД Калмыкии