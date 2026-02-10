11 февраля, 19:49
11 февраля, 16:44
НовостиСобытие

️В отношении 40-летнего жителя Элисты возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

В ходе обыска в его доме полиция обнаружила вещество растительного происхождения и предметы для изготовления наркотических средств.

Мужчина пояснил, что это самодельное наркотическое средство «химка», изготовленное им из листьев конопли для личного употребления. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество содержит масло каннабиса и табак.

По факту обнаруженного возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения.

Фото: МВД Калмыкии

