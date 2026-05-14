  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 мая, 11:02
НовостиСобытие

В Лаганском районе прошли межведомственные учения по противоэпидемической готовности

В Лаганском районе прошли межведомственные учения по противоэпидемической готовности

На базе Дома культуры и Лаганской районной больницы состоялись межведомственные учения с участием всех подведомственных учреждений Минздрава Калмыкии.

Специалисты отработали алгоритм действий при выявлении условного пациента с подозрением на холеру.

Готовность к оперативному реагированию и обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности оценивали федеральные эксперты — специалисты Противочумного центра Роспотребнадзора. В рамках рабочего визита эксперты НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России проверили готовность медицинских организаций и лабораторных баз.

Особое внимание уделено слаженности взаимодействия служб, оперативности принятия решений и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

Фото: Булат Сараев

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия