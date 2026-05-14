В Лаганском районе прошли межведомственные учения по противоэпидемической готовности

На базе Дома культуры и Лаганской районной больницы состоялись межведомственные учения с участием всех подведомственных учреждений Минздрава Калмыкии.

Специалисты отработали алгоритм действий при выявлении условного пациента с подозрением на холеру.

Готовность к оперативному реагированию и обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности оценивали федеральные эксперты — специалисты Противочумного центра Роспотребнадзора. В рамках рабочего визита эксперты НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России проверили готовность медицинских организаций и лабораторных баз.

Особое внимание уделено слаженности взаимодействия служб, оперативности принятия решений и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

Фото: Булат Сараев