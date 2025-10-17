Театр кукол «Джангар» в ноябре представит премьеру спектакля по рассказу А. Вампилова «Утиная охота».

Об этом коллектив рассказал во время открытия пятого театрального сезона. В этот день артисты сыграли сразу три спектакля для зрителей всех возрастов.

«Хочется, чтобы Театр кукол был как муравейник: много-много тропинок вело к нему, чтобы все о нас знали», — отметила художественный руководитель Зоя Хонхолджинова. «За пять лет мы всё делали для этого: нарабатывали репертуар, налаживали творческие связи, приглашали постановочные команды из других городов, ездили на фестивали». Режиссёр новой постановки — заслуженный деятель искусств Калмыкии Алексей Сарангов, художник — Михаил Комарицких.

Видео: Театр кукол «Джангар»