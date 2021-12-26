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28 января, 13:51
НовостиCOVID-19

Среди детей – есть первые госпитализированные

Среди детей – есть первые госпитализированные

Их 6 человек. Об этом сообщила сегодня главный врач Республиканского детского медцентра Светлана Манджиева.

В связи с этим в Элисте планируется создание пунктов приема ПЦР-тестов у детей в спортзалах школ и детсадов, расположенных вдали от филиалов Городской поликлиники.

Переговоры об этом столичная администрация сейчас ведет с руководством медучреждения. В основном же, школьники и малыши лечатся дома под наблюдением врачей.

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