Среди детей – есть первые госпитализированные

Их 6 человек. Об этом сообщила сегодня главный врач Республиканского детского медцентра Светлана Манджиева.

В связи с этим в Элисте планируется создание пунктов приема ПЦР-тестов у детей в спортзалах школ и детсадов, расположенных вдали от филиалов Городской поликлиники.

Переговоры об этом столичная администрация сейчас ведет с руководством медучреждения. В основном же, школьники и малыши лечатся дома под наблюдением врачей.