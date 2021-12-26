Региональный ОНФ доложил Президенту о ситуации с ценами на ПЦР-тесты в Калмыкии

Как сообщает официальный сайт регионального отделения Всероссийского общественного движения, Народный фронт провел исследование и выяснил, сколько на самом деле в Калмыкии стоит ПЦР-тест на COVID-19. Вся полученная информация о ситуации с ценами в республике в том числе вошла в доклад, который озвучил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на совещании Президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Правительства.

Сегодня в республике единственная возможность сдать анализ бесплатно – в том случае, если у человека появились симптомы ОРВИ и медики подозревают коронавирус. Однако, из-за подъёма заболеваемости и скорости распространения штамма «омикрон» возникает вероятность, что придется долго ждать своей очереди.

В остальных случаях, особенно когда дорога каждая минута, жителям республики приходится самостоятельно обращаться в лаборатории и, соответственно, за это платить. А это - немалые деньги.

На момент проверки общественников анализ на ПЦР-тест в Центре гигиены и эпидемиологии стоил 950 рублей, а в частных лабораториях и медцентрах от 1000 до 1770 рублей.

«Нынешняя эпидситуация может привести к увеличению спроса на тестирование, а значит, мы должны предугадать и не допустить попыток взвинтить цены», – прокомментировал руководитель регионального исполкома Народного фронта Баатр Мергульчиев.

Мы также решили разобраться в этой важной теме, в эти минуты корреспонденты «Вести Калмыкия» готовят материал о стоимости ПЦР-тестов в Калмыкии. Все подробности смотрите в нашем вечернем выпуске.