Сегодня в Калмыкии, как и по всей стране, стартует весенний призыв

Соответствующий указ об этом подписал Президент. Но в кампании нынешнего года есть отличительная особенность. Во-первых - все сотрудники военкоматов, которые будут работать с призывниками, должны иметь антитела к коронавирусу.

Кроме того, ранее комитет Госдумы по финансовому рынку предложил предоставить отсрочку по выплате кредитов курсантам и солдатам-срочникам.

По мнению авторов инициативы, воинская служба сильно понижает заработок, а новый законопроект позволяет снизить финансовую нагрузку на военнослужащих.