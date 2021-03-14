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1 апреля, 13:21
НовостиОбщество

Сегодня в Калмыкии, как и по всей стране, стартует весенний призыв

Сегодня в Калмыкии, как и по всей стране, стартует весенний призыв

Соответствующий указ об этом подписал Президент. Но в кампании нынешнего года есть отличительная особенность. Во-первых - все сотрудники военкоматов, которые будут работать с призывниками, должны иметь антитела к коронавирусу.

  Кроме того, ранее комитет Госдумы по финансовому рынку предложил предоставить отсрочку по выплате кредитов курсантам и солдатам-срочникам. 

 По мнению авторов инициативы, воинская служба сильно понижает заработок, а новый законопроект позволяет снизить финансовую нагрузку на военнослужащих.

 

 

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