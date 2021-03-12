В Калмыкии продолжат поддерживать медработников

С первого апреля в Калмыкии будет продолжена специальная социальная выплата медикам, оказывающим медицинскую помощь гражданам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения коронавирусной инфекцией. В Минздраве республики сообщают, что первого апреля прекращает свое действие постановление Правительства Калмыкии от 07.04.2020. Однако, документ вновь переиздан 19 марта. И выплаты из ресбюджета будут производиться до 30 июня 2021 года. Эта мера поддержки положена работникам инфекционных госпиталей, медикам, участвующим в оказании первичной медико-санитарной помощи по диагностике и лечению СOVID-19 в амбулаторных условиях, привлеченным для работы в обсерваторах, а также медицинским и иным работникам дезинфекционных бригад и врачам-судебно-медицинским экспертам, химикам-экспертам медицинских организаций и среднему персоналу, участвующим в проведении исследований биоматериала, зараженного коронавирусной инфекцией.