Рифат Сабитов: За 35 лет ВГТРК стала большой семьей, которая объединяет регионы страны

Сегодня, 13 мая, отмечается важная дата в истории телевещания России. Со дня выхода в эфир информационной программы "Вести" исполнилось 35 лет. Именно 13 мая 1991 года зрители увидели первый 10-минутный выпуск "Вестей". И это были не просто новости. Этот день стал началом истории Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Через 35 лет ВГТРК - крупнейший медиахолдинг страны, который вещает на 11 часовых поясов. А программа "Вести" - это флагман, с нее начинают свой день миллионы жителей России, из нее же узнают главные новости.

С юбилеем, образно говоря, с тем, что программа вступила в пору зрелости, "Вести" поздравляют многие - от руководителей страны до простых телезрителей. Сегодня собеседник "РГ" - Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК - руководитель регионального департамента. Обратим внимание, что именно из регионов в центр поступает бесценная информация, которая ложится в основу каждого выпуска.

Чем отличаются "Вести" сегодня от тех, что выходили в 1991 году?

Рифат Сабитов: В 1991 году Олег Борисович Добродеев, первый директор "Вестей", понял, что программе нужно иметь свою корреспондентскую сеть. В 54 городах нашли талантливых корреспондентов, и она была создана. Чуть позже ВГТРК объединила региональные филиалы, был издан указ президента РФ о создании единого производственно-технологического комплекса. В состав ВГТРК вошли областные, краевые, республиканские телерадиокомпании.

Что изменилось в связи с этим?

Рифат Сабитов: С вхождением региональных телерадиокомпаний в состав ВГТРК началась новая жизнь, в том числе и в региональных филиалах программы "Вести". Сегодня в ВГТРК входит 84 региональных филиала и 12 территориальных отделений: это действительно большая семья, которая объединяет все регионы страны - от Камчатки до теперь уже Донбасса и Луганска. И если посмотреть на историю "Вестей", большинство наиболее известных талантливых журналистов, которые работали и работают в "Вестях", - выходцы из регионов. И сегодня в 11 часовых поясах на всей территории нашей огромной страны "Вести" выходят в одно и то же время. Если, допустим, в Москве первый выпуск "Вестей" в 5 утра, то и на Камчатке по местному времени "Вести" тоже в 5 утра.

Какие выпуски самые популярные у зрителей?

Рифат Сабитов: Самые востребованные, самые популярные программы - это, конечно же, вечерние выпуски "Вести в 20:00" и идущие следом "Вести. Местное время". Каждый день в "Вестях" звучит важная фраза: "Новости были бы неполными без выпуска региональных новостей". За это - огромное спасибо коллегам из "Вестей", которые придумали эти "перекидки", отсылающие зрителей к региональным выпускам "Вестей".

Чем так важно единое информационное пространство государственной телерадиокомпании?

Рифат Сабитов: Сегодня ВГТРК - это та структура, которая именно единым информационным пространством объединяет страну. Это большое достижение, огромный потенциал и мощное оружие, особенно сейчас, в непростой ситуации, когда против нашей страны ведется беспрецедентная информационная война. И, конечно же, мы все видим, как все наши коллеги в едином порыве создают замечательные сюжеты, рассказывают правду о нашей жизни, о том, что происходит в зоне специальной военной операции и на всех территориях мирной жизни. И особый предмет нашей гордости - то, что мы сегодня, как государственная телевизионная и радиовещательная компания, выполняем важнейшую функцию сохранения культур, традиций и языков народов Российской Федерации и вещаем ежесуточно на 57 языках и наречиях народов нашей страны.

