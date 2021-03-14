Педагог с большой буквы. Сегодня 85-летие отмечает известный тренер по гимнастике Николай Замбаев

За годы профессиональной деятельности он воспитал не одно поколение спортсменов. Он и сейчас пропагандирует здоровый образ жизни и помогает восстанавливать здоровье тем, кто перенес серьёзные заболевания или травмы. Несмотря на возраст, Николай Убушаевич ни дня не проводит без пробежки и зарядки. Он автор программ уроков физкультуры для национальных классов.

За преданность профессии и мастерство Николай Замбаев удостоен высоких званий – Отличник народного образования, Заслуженный работник физической культуры СССР. Своим учителем его считают более 6 тысяч детей. В их числе - более пятидесяти кандидатов в мастера спорта, несколько сотен перворазрядных гимнастов. Но главное, педагог, отмечающий также 60-летие трудовой деятельности, смог привить нескольким поколениям воспитанников любовь к здоровому образу жизни.