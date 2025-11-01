Сегодня в Элисте прошли торжества в честь Казанской иконы Божией Матери.

Именно этот образ сопровождал народное ополчение Минина и Пожарского в 1612 году, способствуя освобождению Москвы от польских интервентов.

Для столицы Калмыкии этот день имеет особое значение: он является Престольным праздником кафедрального собора Элисты. Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан возглавил праздничное богослужение, которое собрало не только местных прихожан, но и представителей Ростовской митрополии.

Фото: Элистинская и Калмыцкая епархия