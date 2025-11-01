5 ноября, 03:32
 7 °C
93,38
80,89
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 ноября, 20:17
НовостиСобытие

Сегодня в Элисте прошли торжества в честь Казанской иконы Божией Матери.

Сегодня в Элисте прошли торжества в честь Казанской иконы Божией Матери.

Именно этот образ сопровождал народное ополчение Минина и Пожарского в 1612 году, способствуя освобождению Москвы от польских интервентов.

Для столицы Калмыкии этот день имеет особое значение: он является Престольным праздником кафедрального собора Элисты. Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан возглавил праздничное богослужение, которое собрало не только местных прихожан, но и представителей Ростовской митрополии.

Фото: Элистинская и Калмыцкая епархия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия