Сегодня Калмыкия отмечает День национальной письменности

Называется она "Тодо бичг", что в переводе "Ясное письмо". 373 года назад письменность была создана великим ойратским ученым и просветителем Зая-Пандитой. Она полностью соответствовала всем тонкостям калмыцкого языка и прочно вошла в жизнь. Использовалась калмыками вплоть до 1924 года.

Сам праздник был учрежден в честь 350-летия Тодо Бичиг, а также 400-летия со дня рождения его создателя. Зая-Пандита в возрасте 17 лет принял обеты банди и монашеское имя Намкай Джамцо и прибыл в Тибет, где 22 года изучал учение буддизма. В 1639 году монах вернулся в Джунгарию, где стал активно проповедовать религию. А через 9 лет по просьбе нойонов создал ойратский алфавит, взяв за основу старомонгольскую письменность.

Калмыками Ясное письмо использовалось вплоть до прихода советской власти. Тогда повсеместно началась кампания кириллизации, и все алфавиты народов советского союза были практически лишены своей идентичности.

День калмыцкой письменности в республике — это повод не только помнить своего великого соотечественника, но и беречь свой язык, культуру, традиции. Потому из года в год на протяжении 23 лет в образовательных и культурно-духовных учреждениях республики проходят открытые уроки, круглые столы, научно-практические конференции, посвященные старокалмыцкой письменности, а также молебны в память о создателе Тодо Бичиг.

Ныне Зая-Пандита национальный герой своего народа. Культурные и научные деятели Калмыкии посвящают ему свои творения и открытия. А имя ученого теперь носят учебные заведения, музеи и библиотеки.