Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Только в ручном режиме и при постоянном личном контроле можно успевать сдать объекты качественно и в срок»

Сегодня, 4 сентября, Глава Калмыкии Бату Хасиков вместе с известным хирургом-онкологом Бадмой Башанкаевым посетил важные для столицы региона объекты строительства.

Это школа №23, где благодаря проекту «Детский спорт» партии «Единая Россия» появится новый стадион, а также строительство дома для переселенцев из аварийного жилья по ул. Хомутникова. «Только в ручном режиме и при постоянном личном контроле можно успевать сдать объекты качественно и в срок. Как верно подметил Бадма Башанкаев — нельзя расслабляться»,– подчеркнул Глава региона.

Он также добавил, что пришло время также усовершенствовать и благоустроить достопримечательности и памятные туристические места республики.