Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил жителей с Днем национальной письменности

Он отметил старания языковедов, стремящихся сохранить и популяризировать письменность, а также желание молодых людей изучать и использовать Тодо Бичиг.

«Этот праздник неразрывно связан с именем великого ойратского ученого и просветителя Зая-Пандиты, создавшего национальную письменность «Тодо бичг» («Ясное письмо»). На ней написаны свод законов, летописи, буддийские тексты, важные документы ойратских государств, а также песни, которые стали основой эпоса «Джангар».

Несмотря на многие трагические обстоятельства, мы сохранили старокалмыцкое письмо до сегодняшнего дня. Во многом этому поспособствовал Андрей Васильевич Бадмаев, чьи исследования дали возможность изучения «Тодо бичг» в школах Калмыкии.

Сегодня для изучения старокалмыцкой письменности проводятся уроки, внеурочные мероприятия, классные часы, кружки, конкурсы творческих работ, викторины, флешмобы. Ежегодно проходит республиканская олимпиада среди школьников. В нашем опорном региональном университете «Ясному письму» обучаются студенты не только из Калмыкии, но и других стран. Главное, что наша письменность все больше интересует молодых людей. Они популяризируют ее через образовательные проекты и производство стилизованной одежды, также используют в оформлении различных региональных мероприятий.

Благодаря национальной письменности сегодня у нас есть возможность изучать прошлое нашего народа. Поэтому перед нами стоит одна из важнейших задач – сохранить богатейшую культуру и историю калмыков для будущих поколений.

Дорогие земляки, желаю успехов в деле изучения национальной письменности и новых идей для ее продвижения. Уверен, если мы серьезно подойдем к этому вопросу, то наше наследие будет существовать не один век.»