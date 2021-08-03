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1 октября, 09:55
НовостиГосударство

С началом октября вступят в силу важные нововведения

С началом октября вступят в силу важные нововведения

Так, с сегодняшнего дня на 3.7% будут повышены оклады военных, служащих по контракту, срочников, полицейских, таможенников и пожарных. Кроме того, россиянам станет доступна бесплатная вакцинация в частных клиниках. А детские пособия будут направляться только на карту с платежной системой. В случае если у получателя такой нет, средства поступят на банковский счёт, а затем снять их можно в кассе. Ещё среди нововведений - продление на полгода упрощённого порядка назначения инвалидности. А телевидение станет ещё доступнее – у россиян появится бесплатный доступ к каналам первого и второго мультиплекса в интернете.

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