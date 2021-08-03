В Столице стартовало одно из главных мероприятий года – экономический форум Элиста 2021

Он проводится в нашем регионе во второй раз. Его обширная программа рассчитана на два дня, за которые участники смогут обсудить идеи по дальнейшему развитию региона с представителями власти. Так, сегодня предприниматели представили свои лучшие проекты в рамках национальной премии «Бизнес-успех». Познакомиться с ними смогла наш корреспондент Елена Алексенко.

Одно из главных мероприятий года – экономический форум – собрал заинтересованных в развитии региона людей. Предприниматели и представители исполнительной власти обсудили идеи по расширению возможностей для совместной работы, совершенствования системы поддержки бизнес-сектора республики.

Открывая форум министр экономики и торговли Дмитрий Троицкий отметил, что за последний год в регионе сделано многое в сфере улучшения инфраструктуры по поддержке предпринимательства. Работа в этом направлении будет продолжена.

Центральное мероприятие форума – региональный этап национальной премии «Бизнес-успех». Участие в нем приняли 19 предпринимателей. Свои лучшие проекты они представили в шести номинациях, в том числе «здоровый образ жизни». Победителем в ней стала Татьяна Ганжа. На презентации она рассказала, что сама занимается фитнесом около двадцати лет. И на сегодня ее главной целью является оздоровление и преображение людей. Среди посетителей ее зала и дети, в том числе с особенностями развития.

А одна из самых вкусных презентаций была у Елены Бадма-Халгаевой. Бериги, блины, котлеты и многое другое, что производит ее организация, в республике пользуется спросом. В этом году Елена стала лауреатом конкурса «Лучшие товары Калмыкии». Теперь и победителем национальной премии «Бизнес успех»

Направленность представленных проектов самая разная – сохранение и развитие калмыцкой культуры, предоставление юридические услуг, производство автомобильных аксессуаров, тандыров, кулинарной и мясной продукции, пошив постельного белья и многое другое. Главное для финалистов – это возможность заявить о себе и дальнейшая реализация своих идей, дальнейшее развитие дела. Шестерых победителей определили члены жюри, а также народный выбор. Лидером по числу голосов стала Дельгир Сарангова.

Каждый из победителей получил целый комплекс подарков, связанных с развитием бизнеса, в том числе сессии с бизнес тренерами. Высокая конкуренция не оставила членам жюри шансов, так что они решили выделить специальным призом еще одну конкурсантку – Людмилу Мошулдаеву.

ЛАЙФ Людмила Мошулдаева, финалист регионального этапа национальной премии «Бизнес успех»

ДЗК: Завтра работа экономического форума будет продолжена в рамках тематических секций.