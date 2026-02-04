5 февраля, 17:30
5 февраля, 12:23
НовостиСобытие

Рифат Сабитов вошёл в новый состав Президиума Совета общественных палат России

В Общественной палате РФ прошло первое заседание обновленного состава Президиума Совета общественных палат России. Участники заседания избрали председателя и заместителя председателя этого общественного органа.

Заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов вновь вошёл в состав Президиума Совета общественных палат России.

Совет общественных палат России — это совет по взаимодействию Общественной палаты Российской Федерации с общественными палатами, созданными в субъектах РФ. Он был создан в декабре 2010 года.

Совет объединяет руководителей общественных палат регионов и представителей федеральной Общественной палаты. Он координирует работу общественных палат, которые занимаются формированием и развитием гражданского общества, защитой прав и свобод, общественным контролем и проведением общественной экспертизы.

Постоянно действующим рабочим органом Совета является Президиум Совета, который избирается сроком на один год. В его состав входят 12 человек: четыре представителя Общественной палаты Российской Федерации и восемь — от общественных палат субъектов РФ (по одному представителю от каждого из федеральных округов).

