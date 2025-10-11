12 ноября, 12:23
12 ноября, 07:51
НовостиСобытие

В Элисте задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в ночное время у кафе на 1 микрорайоне. Установлено, что между ранее знакомыми мужчинами возник конфликт во время совместного распития алкоголя. После словесной перепалки противостояние перешло в физическое столкновение, в ходе которого один из оппонентов нанес другому удар ножом в ногу.

Подозреваемый был задержан на территории соседнего микрорайона сотрудниками патрульно-постовой службы и дал признательные показания.

В настоящее время материалы направлены в отдел дознания УМВД России по г. Элисте. Процессуальное решение будет принято после завершения судебно-медицинской экспертизы потерпевшего.

Фото: МВД Калмыкия

