Прокуратура Черноземельского района утвердила обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел.

По данным следствия, он изготовил поддельный документ, распечатав копию своего старого удостоверения и поместив её в купленную на рынке обложку.

19 августа 2025 года мужчина в форменном обмундировании попытался представиться сотрудником ДПС на федеральной трассе Астрахань — Махачкала, но был разоблачён при проверке документа сотрудниками МВД.

Уголовное дело направлено в Черноземельский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия