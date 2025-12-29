Правительство России утвердило новые тарифы на коммунальные услуги.

Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, плату за коммуналку в 2026 году поднимут дважды. Уже с 1 января цены во всех регионах вырастут одинаково — на 1,7%. По данным председателя региональной службы по тарифам Галины Басанговой, это связано с повышением ставки НДС с 20% до 22%. А вот в октябре россиян ждут существенные повышения стоимости газа, воды, вывоза мусора и других коммунальных благ.