31 декабря, 01:58
 -1 °C
92,09
78,23
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 декабря, 20:55
НовостиСобытие

Правительство России утвердило новые тарифы на коммунальные услуги.

Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, плату за коммуналку в 2026 году поднимут дважды. Уже с 1 января цены во всех регионах вырастут одинаково — на 1,7%. По данным председателя региональной службы по тарифам Галины Басанговой, это связано с повышением ставки НДС с 20% до 22%. А вот в октябре россиян ждут существенные повышения стоимости газа, воды, вывоза мусора и других коммунальных благ.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия