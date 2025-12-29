31 декабря, 01:56
30 декабря, 20:52
НовостиСобытие

Казаки — на охране общественного порядка!

Казаки — на охране общественного порядка!

22 казака-дружинника ежедневно патрулируют город вместе с сотрудниками правопорядка. С 26 декабря они помогают при проведении массовых мероприятий. Ранее казаки приняли присягу — дали клятву верности Отечеству и готовности служить людям. «Муниципалитет со своей стороны обеспечивает материально-техническую базу для поощрения народных дружинников. Также прорабатываем вопрос дополнительных мер поддержки сотрудникам патрульно-постовой службы городского управления МВД», — сообщил глава Элисты Максим Сорокин.

Фото: Максим Сорокин

