Казаки — на охране общественного порядка!

22 казака-дружинника ежедневно патрулируют город вместе с сотрудниками правопорядка. С 26 декабря они помогают при проведении массовых мероприятий. Ранее казаки приняли присягу — дали клятву верности Отечеству и готовности служить людям. «Муниципалитет со своей стороны обеспечивает материально-техническую базу для поощрения народных дружинников. Также прорабатываем вопрос дополнительных мер поддержки сотрудникам патрульно-постовой службы городского управления МВД», — сообщил глава Элисты Максим Сорокин.

Фото: Максим Сорокин