Безопасность детей на дорогах: учебный год завершен.

Учебный год позади, в школах Калмыкии уже прозвучал последний звонок, но детские сады продолжают работу, а юные пешеходы теперь проводят на улицах все свободное время. Госавтоинспекция Калмыкии напоминает: в зонах детских учреждений и игровых площадок водитель обязан прогнозировать любые действия маленьких участников движения.

Правила безопасного движения:

1. Заранее снижайте скорость. Вблизи детских садов, школ и на пешеходных маршрутах сбавляйте ход даже при пустой дороге. У малышей еще не развито боковое зрение — они могут не заметить приближающийся автомобиль.

2. Опасность скрытого обзора. Если у обочины или перед «зеброй» остановился автобус либо крупное авто, снизьте скорость до минимума. Из-за стоящего транспорта в любой момент может выйти ребенок.

3. Прогнозируйте ситуацию. Дети на каникулах часто отвлекаются на гаджеты или игры у дороги. Не сигнальте резко — испуг может спровоцировать у них опасный рывок на проезжую часть.

4. Правильная высадка. Подвозя ребенка к детскому саду, паркуйтесь так, чтобы его высадка происходила исключительно на тротуар, а не на полосу движения.

!! ВАЖНО: Детское поведение полностью копирует взрослых. Помните, что именно вы — личный пример правильного поведения на дороге.

Жизнь и здоровье подрастающего поколения — наша общая ответственность. Берегите себя и тех, кто вам дорог!

