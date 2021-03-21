Перевод на калмыцкий язык жития Александра Невского презентовали в Национальном музее имени Пальмова

Его автор член Союза писателей России, лауреат Национальной премии «Улан Зала» Эрдни Канкаев. Выход книги приурочен к 800-летию со Дня рождения Святого благоверного князя. Работа над переводом шла в течение нескольких месяцев.

Презентация состоялась в рамках круглого стола «Наследие Александра Невского: потомки монголов на службе России». Участие в нем приняли представители православного духовенства, научной и творческой интеллигенции, казачества, учителя калмыцкого языка и истории образовательных учреждений города.

Украшением мероприятия стало небольшое театрализованное представление при участии актеров Русского театра драмы и комедии. Как отметил, владыка Юстиниан, отрадно, что презентация проходит накануне большого православного праздника Благовещения.