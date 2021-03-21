Калмыкия присоединилась к проекту «Языки народов России в системе общего образования»

Его проводит Национальная родительская ассоциация при поддержке Минпросвещения страны. Серия семинаров-совещания организована во всех регионах Северокавказского, Южного и Приволжского федеральный округов.

Его главная цель – помочь в преподавании языков. Педагоги, ученые, родители учащихся собрались, чтобы не только обменяться опытом, но и оценить, на каком уровне сейчас ведутся уроки родной речи.

Участники семинара сразу договорились о том, что не будут говорить о важности и значимости языка, а только о практической работе. Что делается? И каков результат? Понятно, что языковая образовательная политика каждого субъекта находится на разных уровнях. В 15 из 29 регионов Северокавказского, Южного и Приволжского федеральных округов программы по сохранению и развитию языков народов не разработаны. А вот в степной республике она была принята и реализуется поэтапно.

Напомним, что ЮНЕСКО внесла калмыцкий язык в список исчезающих. Чтобы этого не случилось, проводятся мероприятия всероссийского уровня для обмена опытом. По мнению представителя Минспросвещения Алексея Гусева, необходим диалог между школой и семьей, где для ребенка должна быть создана языковая среда.

Такого мнения придерживаются и сами педагоги. Словарный запас обогащается в кругу семьи. Учитель делает все, чтобы дать детям элементарные знания, чтобы они полюбили богатство и красоту родного языка, но без помощи родителей – это нелегко, не будет нужного эффекта, говорит Татьяна Семенова, преподаватель родной речи в Улан-Хольской школе Лаганского района. Она автор двух методических пособий.

У Лидии Богаевой учительский стаж более сорока лет. Она работала и в сельской школе, и в городе, а теперь в Элистинском педколледже. Она - соавтор нескольких учебников калмыцкого языка. Говорит, вывод один: у родителей нет мотивации к тому, чтобы их дети знали родную речь. Ведь, прежде всего, национальное самосознание должно быть у мам, пап, бабушек и дедушек. Эту мысль она записала в анкете, которую предложили заполнить всем участникам семинара. Это ответ на вопрос: какие меры нужно предпринять, чтобы сохранить язык.

У каждого на семинаре была возможность высказаться о наболевшем, поделиться опытом. Говорили, что сейчас применяются инновационные технологии и инструменты в сохранении языков народов России. В школах и садах внедряется новая методика преподавания с использованием современных пособий. Ученики занимают призовые места на олимпиадах, участвуют в конкурсах. Но бывает, что ребенок просто заучивает материал. А это не способствует той цели, которую поставили перед собой и педагоги, и учителя: чтобы наша молодежь, дети и внуки свободно говорили на родном языке: на улицах, в школе, в семье.