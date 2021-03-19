В Элисте состоялся IV Открытый республиканский турнир по лёгкой атлетике «Олимпийские надежды»

Он прошел в парке «Дружба» и был посвящён 84 годовщине образования спортивного ведомства Калмыкии и Международному дню спорта. Свыше 250 участников разного возраста оспаривали звание лучших. В их числе – члены команды «Партизанской школы». Ребята долго готовились, говорит тренер Вера Тареева. Лёгкая атлетика, по ее мнению, способствует всестороннему развитию детей.

Открыл программу забег на 600 метров среди девочек. Победу одержала воспитанница Партизанской школы Аделина Бойченко. Призналась, что результат, несмотря на тщательную подготовку, стал приятным сюрпризом.