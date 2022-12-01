В степной республике при поддержке главы Калмыкии успешно реализуется региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"

Она предназначена для пациентов с нарушениями функций перемещения. Специализированное отделение на базе ресбольницы, оснащенное дорогостоящим оборудованием, открылось в 2022 году. В общей сложности приобретено 15 единиц на сумму более 100 млн. руб.



Отметим, что это единственное в мире роботизированное экзоскелетное устройство, которое обладает несколькими степенями свободы движений голеностопа, коленного и тазобедренного суставов. Об этом сообщает минздрав Калмыкии.