17 мая, 09:21
В степной республике при поддержке главы Калмыкии успешно реализуется региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"
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Она предназначена для пациентов с нарушениями функций перемещения. Специализированное отделение на базе ресбольницы, оснащенное дорогостоящим оборудованием, открылось в 2022 году. В общей сложности приобретено 15 единиц на сумму более 100 млн. руб.
Она предназначена для пациентов с нарушениями функций перемещения. Специализированное отделение на базе ресбольницы, оснащенное дорогостоящим оборудованием, открылось в 2022 году. В общей сложности приобретено 15 единиц на сумму более 100 млн. руб.
Отметим, что это единственное в мире роботизированное экзоскелетное устройство, которое обладает несколькими степенями свободы движений голеностопа, коленного и тазобедренного суставов. Об этом сообщает минздрав Калмыкии.