Огромная «Охотничья Луна» появится в небе уже завтра

Спутник окажется на минимальном расстоянии от Земли. Поэтому визуально Луна будет на 7,9 % больше и на 16 % ярче обычного.

Полнолуние наступит 5 ноября в 16:19 (МСК). Наслаждаться зрелищем можно будет до самого рассвета.

Своё красивое имя «Охотничья Луна» получила благодаря древним традициям: её свет помогал охотникам выслеживать добычу на опушках Ноябрьское суперлуние называют также «Бобровой Луной» (связано с активностью этих животных перед зимовкой).

