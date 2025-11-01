5 ноября, 03:57
4 ноября, 20:12
НовостиСобытие

Огромная «Охотничья Луна» появится в небе уже завтра

Огромная «Охотничья Луна» появится в небе уже завтра

Спутник окажется на минимальном расстоянии от Земли. Поэтому визуально Луна будет на 7,9 % больше и на 16 % ярче обычного.

Полнолуние наступит 5 ноября в 16:19 (МСК). Наслаждаться зрелищем можно будет до самого рассвета.

Своё красивое имя «Охотничья Луна» получила благодаря древним традициям: её свет помогал охотникам выслеживать добычу на опушках Ноябрьское суперлуние называют также «Бобровой Луной» (связано с активностью этих животных перед зимовкой).

Отправляйте пост любителю астрономических явлений.

