Народные Хуралы Калмыкии и Бурятии заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает партнерские отношения и совместную работу двух регионов. В соглашении содержится 10 статей, определяющих основные цели и направления взаимодействия.

Председатель парламента Калмыкии Артём Михайлов подчеркнул, что соглашение поможет повысить эффективность законотворческой работы, улучшить качество принимаемых правовых актов и организовать обмен опытом между парламентами.

