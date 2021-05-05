Информационная сводка ГБДД

На дорогах республики зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести. Так, 11 мая элистинец, управляя транспортным средством Газ, двигаясь задним ходом по улице Рельефная, совершил наезд на 58-летнего пешехода, который находился на проезжей части. В результате чего пешеход с ранениями был доставлен в медучреждение.

За прошедшую неделю задержано и отстранено от управления 27 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии, в том числе пятеро, ранее лишенных права вождения. Также было вынесено почти 2,5 тысяч постановлений об административном правонарушении на основании информации, полученной в режиме фото-видеофиксации.