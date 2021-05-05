Летний отдых детей, безопасность, патриотизм стали темами заседания комиссии Генсовета «Единой России»

Сегодня состоялось заседание комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи. Сфера детского отдыха накануне начала летних каникул стала основной темой для большого круглого стола.

Совещание прошло под председательством Анны Кузнецовой, заместителя председателя Государственной Думы России. В заседании приняли участие представители министерств просвещения, спорта, МЧС, Роспотребнадзора, депутаты, представители некоммерческого сектора.

Также в совещании принял участие председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Сквозная тема на протяжении всех двух часов - безопасность детей, включая как безопасность питания, пребывания в детских лагерях, безопасность на улице, так и безопасность в цифровой среде, социальных сетях. СМИ в этой связи могут быть использованы для продвижения позитивного контента, размещения социальной рекламы по безопасности. Важно, чтобы дети не сталкивались с деструктивной информацией в цифровой среде, отметили на совещании. Был поднят вопрос контроля доступа детей через VPN в неконтролируемые родителями социальные сети.

«Если мы не воспитываем наших детей, их воспитывает кто-то другой», — отметила Анна Кузнецова.

Она призвала все профильные министерства мобилизовать ресурсы для организации отдыха детей на протяжении всех каникул, а не только на время школьного или загородного лагеря. Для безопасного и полезного досуга необходимо открыть спортивные секции и площадки на базе школ, развивать детский туризм.

Подводя итоги совещания, Анна Кузнецова инициировала отдельное совещание по безопасному контенту.

Примером позитивного проекта в области патриотического воспитания молодежи можно считать марафон ВГТРК «С чего начинается Родина». В масштабном мультимедийном проекте будут задействованы исполнители от 10 до 35 лет. Трансляция марафона будет проходить на региональных телеканалах, на платформе «Смотрим» 12 июня, в День России. Сейчас в регионах идут отборочные туры.

В условиях санкций и активной информационной войны против России такой патриотический проект с большим вовлечением телевизионных ресурсов и числа публикаций в социальной среде — хороший опыт для поднятия национального духа.

ГТРК "Ставрополье"