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16 мая, 15:52
НовостиМолодёжная политика

Летний отдых детей, безопасность, патриотизм стали темами заседания комиссии Генсовета «Единой России»

Летний отдых детей, безопасность, патриотизм стали темами заседания комиссии Генсовета «Единой России»
Сегодня состоялось заседание комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи. Сфера детского отдыха накануне начала летних каникул стала основной темой для большого круглого стола.

Совещание прошло под председательством Анны Кузнецовой, заместителя председателя Государственной Думы России. В заседании приняли участие представители министерств просвещения, спорта, МЧС, Роспотребнадзора, депутаты, представители некоммерческого сектора.

Также в совещании принял участие председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Сквозная тема на протяжении всех двух часов - безопасность детей, включая как безопасность питания, пребывания в детских лагерях, безопасность на улице, так и безопасность в цифровой среде, социальных сетях. СМИ в этой связи могут быть использованы для продвижения позитивного контента, размещения социальной рекламы по безопасности. Важно, чтобы дети не сталкивались с деструктивной информацией в цифровой среде, отметили на совещании. Был поднят вопрос контроля доступа детей через VPN в неконтролируемые родителями социальные сети.

«Если мы не воспитываем наших детей, их воспитывает кто-то другой», — отметила Анна Кузнецова.

Она призвала все профильные министерства мобилизовать ресурсы для организации отдыха детей на протяжении всех каникул, а не только на время школьного или загородного лагеря. Для безопасного и полезного досуга необходимо открыть спортивные секции и площадки на базе школ, развивать детский туризм.

Подводя итоги совещания, Анна Кузнецова инициировала отдельное совещание по безопасному контенту.

Примером позитивного проекта в области патриотического воспитания молодежи можно считать марафон ВГТРК «С чего начинается Родина». В масштабном мультимедийном проекте будут задействованы исполнители от 10 до 35 лет. Трансляция марафона будет проходить на региональных телеканалах, на платформе «Смотрим» 12 июня, в День России. Сейчас в регионах идут отборочные туры.

В условиях санкций и активной информационной войны против России такой патриотический проект с большим вовлечением телевизионных ресурсов и числа публикаций в социальной среде — хороший опыт для поднятия национального духа.

ГТРК "Ставрополье"

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