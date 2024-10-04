Госдума единогласно поддержала в первом чтении законопроект, который запретит продажу несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров.

Список таких товаров утвердит Правительство. «Вдыхание углеводородных сжиженных газов вызывает не только аритмию, но и другие сбои в работе сердца.

Поражают цифры летальности - смерть наступает более чем в 90% процентов случаев» - отметил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.