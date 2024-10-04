В Бурятии во Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юниоров Данзан Тюрбейев и Дамдин Манджиев стали обладателями золотой и бронзовой медалей.
Смотрите наши видео на YouTube!
В Улан-Удэ они выступили за бурятский клуб «Зугалай». В значимом спортивном событии, посвященном памяти заслуженного мастера спорта России и Бурятия Сергея Замбалова, более трехсот спортсменов боролись за звание сильнейших. Борцы из Калмыкии в числе победителей. Золотую медаль в весовой категории 100 кг получил Данзан Тюрбейев, Дамдин Манджиев получил бронзовую медаль.