В Бурятии во Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юниоров Данзан Тюрбейев и Дамдин Манджиев стали обладателями золотой и бронзовой медалей.

В Улан-Удэ они выступили за бурятский клуб «Зугалай». В значимом спортивном событии, посвященном памяти заслуженного мастера спорта России и Бурятия Сергея Замбалова, более трехсот спортсменов боролись за звание сильнейших. Борцы из Калмыкии в числе победителей. Золотую медаль в весовой категории 100 кг получил Данзан Тюрбейев, Дамдин Манджиев получил бронзовую медаль.