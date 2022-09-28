Борьба с опустыниванием земель на территории республики

Ежегодный прирост песков в Калмыкии составляет более 60 тысяч гектаров. Почвы теряют свою способность удерживать влагу, снижается уровень грунтовых вод, а растительный покров уменьшается.



На прошедшем совещании о подготовке плана работ Зампред правительства Калмыкии Дмитрий Трапезников поручил Научно-исследовательской опытной станции подготовить дорожную карту реализации федеральных и республиканских проектов по борьбе с опустыниванием.



Министерству природных ресурсов Калмыкии также было поручено включить в программу создание "зеленого пояса" и открытие питомников для выращивания посадочного материала. А региональному Минсельхозу – подготовить предложения о выделении субсидий и других мер поддержки для фермеров на данный вид экологической проблемы.



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