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7 ноября, 11:05
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Борьба с опустыниванием земель на территории республики

Борьба с опустыниванием земель на территории республики

Ежегодный прирост песков в Калмыкии составляет более 60 тысяч гектаров. Почвы теряют свою способность удерживать влагу, снижается уровень грунтовых вод, а растительный покров уменьшается.

На прошедшем совещании о подготовке плана работ Зампред правительства Калмыкии Дмитрий Трапезников поручил Научно-исследовательской опытной станции подготовить дорожную карту реализации федеральных и республиканских проектов по борьбе с опустыниванием.

Министерству природных ресурсов Калмыкии также было поручено включить в программу создание "зеленого пояса" и открытие питомников для выращивания посадочного материала. А региональному Минсельхозу – подготовить предложения о выделении субсидий и других мер поддержки для фермеров на данный вид экологической проблемы.

Фото взято в свободном доступе.

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