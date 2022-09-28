7 ноября, 13:57
Аэропорт Элисты будет закрыт до 15 ноября
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Федеральное агентство воздушного транспорта продлило режим ограничения полетов в 11 гаванях юга России. По-прежнему, не работают воздушные ворота Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя.
Федеральное агентство воздушного транспорта продлило режим ограничения полетов в 11 гаванях юга России. По-прежнему, не работают воздушные ворота Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя.
У жителей Калмыкии есть возможность сесть на самолет в соседних регионах. Открытыми остаются аэропорты в Волгограде, Минводах, Астрахани и Ставрополе.