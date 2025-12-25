Рифат Сабитов: «WhatsApp* долгие годы создавал такую архитектуру, при которой любая ответственность за связанные с мессенджером проблемы перекладывалась на пользователя»

В России под видом «исправления» WhatsApp* рассылают шпионское ПО.

Через сам мессенджер распространяют вредоносное приложение WhatsApp* Gold. Оно позиционируется как средство для «восстановления полной работоспособности», но на деле устанавливает шпионскую программу.

Чем это грозит:

Утечка персональных данных и учетных записей.

В ряде случаев — доступ злоумышленников к аккаунтам на Госуслугах.

Любые предложения установить дополнительное ПО для работы мессенджеров следует рассматривать как мошенничество, предупредил и.о. директора по ИБ UserGate Дмитрий Овчинников. Об этом сообщает телеграм-канал РОЦИТ.

Ранее под видом Telegram Unlock, YouTube Ultra и TikTok 18+ также распространялись трояны.

Распространению угроз способствуют частичные ограничения работы WhatsApp* в России, о замедлении и сбоях которого Роскомнадзорсообщал в октябре.

Будьте осторожны: не переходите по подозрительным ссылкам и не устанавливайте непроверенные приложения.

Комментируя эту информацию, председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, эксперт РОЦИТ, зампред Общественного совета при Минцифры России, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов подчеркнул:

«Опасность для пользователей состоит в том, что, доверяясь предложению об установлении новой версии, которая якобы полностью вернет возможность пользоваться мессенджером, люди по незнанию установят на свои устройства шпионское ПО, которое будет иметь доступ ко всем действия человека в цифровой среде и смогут наносить ему серьезный ущерб. Разработчики этого мессенджера долгие годы создавали такую архитектуру своего продукта, при которой любая ответственность за связанные с мессенджером проблемы перекладывалась на пользователя».

* Материнская компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.

Фото: ГТРК «Дон ТР»